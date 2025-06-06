Дизайн клумб на городских улицах обновили в Шатуре

Озеленители в Шатуре ежегодно меняют дизайн клумб, высаживают новые виды кустарников и цветов, чтобы благоустроить муниципалитет. Заботливыми руками специалистов уже осуществлена посадка лип, берез, рябин на улицах Энергетиков, Академической, Клары Цеткин и на проспекте Ильича.

Новые кустарники также появились в прогулочной зоне — на бульваре Мира. Здесь высадили спиреи. Все растения вовремя поливают, чтобы обеспечить должный уход.

«На город у нас получается более гектара квадратных метров, включая парки. Высаживаем очень много. В этом году не задействован в связи с реконструкцией проспект. Все остальные площадки у нас высаживаются в полном объеме. Дизайн у нас каждый год обновляется, все зависит от цветов, какие нам привозят, потому что какие-то вырастают лучше, какие-то хуже, какие-то более активно вырастают, поэтому мы подстраиваемся. Стараемся, чтобы все было как можно ярче, чтобы больше цветов было», — рассказала Алла Кирстя, дизайнер по озеленению МБУ «Служба дорожного хозяйства и благоустройства.

За сезон в муниципалитете высадили более 80 тысяч цветов. Все они неприхотливые и будут радовать глаз вплоть до осенних заморозков.