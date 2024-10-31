Дизайн инвестпортала обновили в Подмосковье

Инвестиционный портал Подмосковья сделают удобнее и понятнее для предпринимателей. Дизайн главной страницы сайта уже обновили, сделав его проще и понятнее.

Изменения на сайте будут основаны на запросах предпринимателей, которые оставляли обратную связь, рассказали в подмосковном Мининвесте. По словам главы ведомства, заместителя председателя правительства региона Екатерины Зиновьевой, дизайн главной страницы портала уже обновили, благодаря чему он стал более простым и понятным.

«Функционал инвестиционного портала Московской области постоянно расширяется, что, в свою очередь, требует новых визуальных и структурных решений. Сегодня мы уже обновили дизайн главной страницы, который стал более современным. Структура сайта также становится более понятной, простой и удобной», — отметила она.

Визуальный контент на портале стал более информативным и современным. На нем также улучшили навигацию и добавили раздел с актуальными новостями в формате reels.

После завершения обновления предпринимателям будет проще получать нужную информацию и оставлять обращения.