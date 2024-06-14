Дивизия особого назначения имени Дзержинского получила орден Суворова

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Орденом Суворова отметили дивизию особого назначения имени Дзержинского к 100-летию с даты ее создания. Вручил награду директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.

За 100 лет существования дивизия проявила себя монументальным гарантом спокойствия столичного региона. Каждый новый вызов лишь укрепляет обороноспособность этого формирования.

Список фамилий героев из числа военнослужащих дивизии подтверждает высокое призвание ОДОН и ее роль в защите Родины.

Главное управление региональной безопасности Московской области поздравило руководство дивизии, ветеранов и личный состав со значимым событием в истории воинского формирования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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