В Балашихе отметили 101-ю годовщину со дня основания Отдельной орденов Суворова, Жукова, Ленина и Октябрьской Революции, Краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского. На территории соединения прошло торжественное мероприятие, посвященное этой дате.

Поздравить военнослужащих и ветеранов прибыли начальник Главного штаба Росгвардии, Герой Российской Федерации Сергей Бойко, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи Сергей Юров и командир дивизии Дмитрий Кузнецов. Церемония началась с возложения цветов к памятнику Феликсу Дзержинскому, основателю дивизии. Затем гости осмотрели выставку военной и специальной техники, развернутую на плацу у гарнизонного дома офицеров «Реутово».

Игорь Брынцалов в своем выступлении отметил славную историю дивизии.

«От отряда особого назначения до одного из самых боеспособных соединений Росгвардии — дивизия прошла славный путь. Ее бойцы проявили героизм в годы Великой Отечественной войны, в горячих точках и сегодня продолжают защищать страну, участвуя в специальной военной операции. Их служба — пример истинного патриотизма», — сказал Брынцалов.

Сергей Юров подчеркнул значимость дивизии для Балашихи.

«Мы гордимся, что легендарное соединение базируется в нашем городе. Более века бойцы дивизии защищают страну — от обороны Москвы в 1941 году до современных операций. Особая благодарность ветеранам, которые передают молодежи традиции мужества и верности долгу», — сказал Юров.

Мероприятие продолжилось показательными выступлениями кинологов с собаками, дефиле роты почетного караула и концертом военного оркестра. Дивизия имени Дзержинского остаётся символом стойкости, обеспечивая безопасность и конституционный порядок России.