Дистанционный прием пациентов проведет главврач Лобненской больницы

С 1 июля в Лобненской больнице начала работу телемедицинская служба для маломобильных жителей, а главный врач Виктория Тен теперь проводит дистанционные приемы по вторникам с 14:00 до 15:00. Запись на консультации доступна через региональный портал государственных услуг.

Новый формат стал первым в Подмосковье, как подчеркнула Виктория Тен. По ее словам, доступность медицинской помощи измеряется не только количеством кабинетов или современным оборудованием, но и возможностью быть услышанным, поэтому больница делает еще один шаг навстречу пациентам, особенно тем, кому тяжелее всего добраться до учреждения.

Первый дистанционный прием прошел по аудиосвязи через приложение «Добродел», также предусмотрен видеозвонок через приложение «Добродел. Телемедицина». Очные приемы по личным вопросам главный врач продолжает вести по вторникам с 15:00 до 16:45.

В Лобне уделяется приоритетное внимание развитию здравоохранения: в 2025 году открылась новая поликлиника на 600 посещений в смену с рентген-аппаратами, УЗИ экспертного класса и устройствами для функциональной диагностики, а в 2026 году в городе начали применять технологии искусственного интеллекта для поддержки врачей. За прошлый год в Лобне провели почти 65 тысяч телемедицинских консультаций — более 51 тысячи у терапевтов и свыше 13 тысяч у узких специалистов. Записаться на прием можно через портал госуслуг, по номеру 122, а также через приложения «РТ ДокторОнлайн», «Добродел» и чат-бота «Денис».