Дистанционную школу грудного вскармливания открыли в МОНИИАГ

В Московской области развивают просветительские проекты для будущих и новоиспеченных родителей. На базе Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского запустили образовательную программу, посвященную грудному вскармливанию.

Занятия проходят в онлайн-формате. Каждую неделю специалисты института, включая акушеров-гинекологов и неонатологов, проводят лекции и мастер-классы, а их записи публикуют на официальном сайте учреждения.

«По многочисленным просьбам наших пациентов мы решили вынести тему кормления малыша в отдельную школу. Ведь вопросы молодых родителей с рождением на свет ребенка не уменьшаются, а становятся только многочисленнее. Несмотря на название, темы школы грудного вскармливания не будут ограничены только вопросами питания: опытные врачи, ежедневно работающие с мамами в акушерских отделениях института, обязательно поделятся всеми секретами, которые помогут вашему малышу лучше расти и развиваться», — пояснила врач акушерского отдела МОНИИАГ Яна Андросова.

Инициатива стала логичным продолжением уже действующего проекта — онлайн школы материнства, запущенной в 2025 году и стабильно собирающей сотни слушателей каждую неделю.

Участие в подобных занятиях полезно не только будущим мамам, но и всем членам семьи, ожидающим пополнения: это позволяет лучше понимать изменения, происходящие с женщиной, и современные подходы к уходу за ребенком.

Врачи также обращают внимание, что рекомендации в области материнства и детского здоровья за последние годы существенно обновились, поэтому актуальная информация особенно важна для молодых родителей.

Ознакомиться с расписанием занятий, подключиться к прямым трансляциям или посмотреть записи прошедших встреч можно на официальном портале института.