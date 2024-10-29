Дистанционное консультирование в МФЦ стало доступно 30 округам Подмосковья

Более 15 тысяч жителей Подмосковья получили консультации в МФЦ региона по видеосвязи. Людей интересовали вопросы получения социальных пособий, оформления выплат, получения льгот и другие услуги соцзащиты и опеки.

Как рассказали в Министерстве социального развития Московской области, пилотный проект уже охватил около 30 городских округов региона.

Чтобы получить консультацию нужно позвонить по телефону горячей линии 122 с добавочным № 6 и попросить переключить на специалиста управления.

Также в Московской области планируют запустить сервис получения консультации онлайн на сайте госуслуг региона.