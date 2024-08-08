Дистанцию продажи алкоголя от школ увеличат до 100 метров в Подмосковье

Фото: С. В. Двойных / Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Сотрудники Минсельхоза Подмосковья совместно с коллегами из ГУРБ и МВД регулярно проводят рейды по объектам незаконной торговли. А также цифровой мониторинг с помощью 6600 нейросетевых камер «Безопасного региона».

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Двойных, во всех городских округах Подмосковья во избежание повторных нарушений у торговцев, работающих незаконно, будет изыматься несанкционированная продукция.

В Минсельхозе также определили индикаторы риска для предотвращения незаконной торговли. Это отсутствие данных о сотрудниках, которые не зарегистрированы официально, преобладание иностранных работников, не имеющих разрешения на работу на территории страны.

«На данный момент совместно с сотрудниками МВД и ГУРБ была проведена сверка данных по 673 объектам в Одинцовском округе и Балашихе, по 196 из них сработали индикаторы риска. По итогам мониторинга, 45 локаций попали в комиссионную проверку», — рассказал Двойных.

Он добавил, инспекторы составили 38 протоколов по нарушению соблюдения законодательства для иностранных граждан.

В Минсельхозе Московской области провели мониторинг 688 объектов по продаже алкоголя около школ. Выяснилось, что 12% торговых точек работают с нарушениями, так как продажа алкогольной продукции вблизи школ и детских садов запрещена.

«На текущий момент в части муниципалитетов зона запрета составляет менее 30 метров, однако она будет увеличена. Рекомендуемая разрешенная дистанция — 100 метров», — заключил Двойных.

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