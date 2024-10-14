Диспетчеры «Мострансавто» перешли в режим повышенной готовности из-за дождя и снега

Компания «Мострансавто» перевела диспетчеров в режим повышенной готовности из-за понижения температуры и ожидаемых осадках. Непогода может осложнить движение транспорта, увеличив трафик и снизив скорость автобусов. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

В компании призвали пассажиров учитывать погодные условия при планировании поездок и быть внимательными на пешеходных переходах. Видимость может сократиться до десяти метров, а тормозной путь на мокрой дороге увеличится до 15–20 метров при скорости 50 километров в час.

Для обеспечения безопасности пассажиров и водителей в «Мострансавто» также приняли дополнительные меры. Перед выходом на линию водителям проводят инструктажи по соблюдению правил дорожного движения, включая скоростной режим и безопасные маневры.

Компания внимательно следит за ситуацией и координирует действия водителей, чтобы минимизировать возможные проблемы и обеспечить бесперебойные перевозки пассажиров, особенно в вечерний час пик.

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