Диспетчерскую в «НПТО ЖКХ» привели к единому формату в Ногинске

Богородский округ активно внедряет современные решения в системе управления жилищно-коммунальным хозяйством. Глава округа Игорь Сухин провел визит в офис ресурсоснабжающей компании «НПТО ЖКХ», чтобы ознакомиться с новыми цифровыми инициативами, которые начали действовать с начала октября.

С введением обновленной диспетчерской службы каждая заявка от граждан будет быстро обрабатываться и передаваться бригаде для оперативного решения. Инновационная система не только улучшает скорость реагирования, но и позволяет отслеживать перемещение бригад и выполнение заявок даже в выходные дни. Это даст возможность более точно управлять ресурсами и корректировать работу персонала в реальном времени.

Для реализации этих изменений было закуплено новое оборудование, включая планшеты для аварийных бригад. Кроме того, на этой неделе муниципалитет получил экскаватор отечественного производства от правительства региона. Ожидается поступление манипулятора и полностью укомплектованной аварийно-спасательной машины, что существенно усилит техническую базу служб.

Летом этого года Игорь Сухин также посетил Центр управления ЖКХ, где ознакомился с новыми подходами к мониторингу объектов. Теперь за состоянием котельных, насосных станций и других важных объектов следят в режиме реального времени. Система чат-ботов мгновенно уведомляет ответственных лиц о возникших авариях, что значительно сокращает время реагирования и улучшает координацию действий.