Диспетчерскую службу для помощи жителям с нарушением слуха запустили в Подмосковье

Диспетчерскую службу для жителей с нарушением слуха запустили в Подмосковье. С ее помощью можно получить поддержку, помощь с медицинским обеспечением, социальными учреждениями и по другим вопросам.

Диспетчерскую службу открыли на базе реабилитационного центра имени Мещерякова. Операторы прошли специальное обучение и умеют общаться на жестовом языке.

Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, общение со специалистами проходит по видеосвязи, а сами звонки — бесплатные.

«В нашем регионе более 10 тысяч детей и взрослых имеют проблемы слуха. Все они ежедневно нуждаются в помощи при коммуникации, а наши операторы новой диспетчерской службы помогут в этом», — отметила она.

Диспетчерская служба работает по номеру телефона +7(991)960-51-10 ежедневно с 08:00 до 20:00.