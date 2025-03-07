Диспетчерские службы проверили на готовность к пожароопасному сезону в Подмосковье

Готовность диспетчерских служб к пожароопасному сезону проверили в Подмосковье. Специалисты поучаствовали в масштабных учениях и отработали действия в случае обнаружения возгорания.

В рамках подготовки к пожароопасному сезону в Подмосковье провели учения с использованием системы оперативного управления силами и средствами тушения. Специалисты отработали взаимодействие между ведомствами и испытали несколько сценариев.

«Начало пожароопасного сезона в этом году прогнозируется раньше обычного — во второй половине марта. От четких действий лесопожарных формирований зависит обеспечение стабильной обстановки на подмосковных землях лесного фонда», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Евгений Агулов.

Так, эксперты отработали план действий при обнаружении возгорания в ходе авиапатрулирования, по сообщению в диспетчерскую службы и по сигналу с камер видеонаблюдения. Участники успешно выполнили все необходимые действия и смогли потушить условные пожары в разных округах Подмосковья.

«Благодаря оперативному реагированию и взаимодействию между службами специалисты, участвующие в тушении условных лесных пожара, с поставленными задачами справились. Учения подтвердили готовность всех служб, занятых охраной лесов от пожаров, к слаженной работе в борьбе с очагами возгорания», — добавил Агулов.