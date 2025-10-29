Диспетчер «Мособлпожспаса» стал победителем открытого турнира по армрестлингу

В Рошале прошел открытый турнир по армрестлингу, посвященный Дню народного единства. В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из Москвы, а также Московской и Владимирской областей. Участники продемонстрировали силу, технику и спортивный азарт. Среди них была и диспетчер 205-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспас» 24-летняя Валерия Белоусова.

По словам начальника части Дмитрия Королева, Валерия выступала в составе команды «Лотошинские медведи», в которую вошли восемь спортсменов. Команда завоевала пять золотых, одну серебряную и две бронзовые медали, а также заняла третье место в общекомандном зачете.

Королев отметил, что Белоусова показала выдающиеся результаты — стала победительницей в своей весовой категории, а также выиграла в абсолютной категории. Валерия уже более шести лет тренируется под руководством опытного наставника Виктора Громова, дважды становилась призером чемпионатов России и даже представляла страну на чемпионате мира по армрестлингу. В будущем спортсменка намерена продолжать тренировки и стремиться к новым победам на крупных турнирах.