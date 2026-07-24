Диспансеризацию провели на встрече администрации с жителями в Наро-Фоминске

На встрече в формате «выездной администрации», которая состоялась в культурно-спортивном комплексе «Нара» жители муниципалитета получили уникальную возможность. Для них сотрудники Наро-Фоминской больницы организовали экспресс-обследование.

Все желающие смогли проверить зрение, измерить внутриглазное и артериальное давление, а также узнать свои рост и вес. Особое внимание уделялось информированию о диспансеризации: врачи подробно рассказали, как пройти первый этап диагностики быстро и без лишних хлопот.

Диспансеризация проводится без предварительной записи — нужно обратиться в кабинет № 124 Наро-Фоминской взрослой поликлиники. На обследование необходимо прийти утром натощак. В день обращения выполняются базовые тесты: общий анализ крови, электрокардиограмма и другие исследования. При выявлении отклонений терапевт направит пациента на дополнительное обследование.