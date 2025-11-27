Диспансеризацию провели для пациенток женской консультации в Красногорске

В женской консультации Красногорской больницы прошла диспансеризация для пациенток от 18 до 49 лет. Мероприятие направлено на выявление проблем и сохранение репродуктивного здоровья женщин.

Пациентки сдали анализы на инфекции, прошли ультразвуковое исследование органов малого таза и молочных желез, проконсультировались с профильными специалистами — акушерами-гинекологами, стоматологами, терапевтами и репродуктологами.

Врач акушер-гинеколог высшей категории Лариса Видман рассказала, что такие осмотры позволяют своевременно выявить заболевания. Женщину отправят на второй этап диспансеризации, если медики заподозрят наличие отклонений.

«Меня отправили на медкомиссию. Я прошла уже, получила заключение невролога, эндокринолога, терапевта, пульмонолога. У меня собран полный пакет документов, анализы на гормоны, УЗИ, анализы мужа. Впечатление самое лучшее. У нас тут красиво, уютно, отличные специалисты, подающие надежду, и это радует, что это рядом с домом», — сказала жительница Красногорска Майя Коваленко.

Диспансеризацию в Красногорске прошли около 20 тысяч будущих мам. Чтобы попасть на прием, с собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС.