Диспансеризацию по профилю репродуктивного здоровья проведут в Воскресенске

В Воскресенской больнице для жительниц округа в возрасте 18-49 лет пройдут приемы врача-гинеколога. Диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья организуют в женской консультации каждую субботу.

Мероприятие организуют для того, чтобы заранее выявить у женщин признаки заболеваний, которые могут впоследствии негативно влиять на течение беременности, а также роды и послеродовой период. На приеме акушер-гинеколог проведет пальпацию молочных желез и осмотр шейки матки, а также возьмет материал на исследование. На первом этапе исследуют мазки в лабораторных условиях, проведут ультразвуковое исследование органов малого таза и молочных желез. При наличии показаний женщину отправят на повторный прием акушера-гинеколога с установлением диагноза, группы здоровья, группы диспансерного наблюдения.

Врач-гинеколог примет женщин по субботам с 08:00 до 13:00 по адресу: Больничный проезд, дом № 1, корпус № 6, акушерский корпус. Записываться заранее не нужно.

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