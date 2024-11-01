Диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья проведут в Воскресенске

Жительниц муниципалитета пригласили оценить свое репродуктивное здоровье. Диспансеризация будет проводиться по субботам в женской консультации Воскресенска.

Женщины в возраст от 18 до 49 лет смогут пройти осмотр у акушера-гинеколога, сделать ультразвуковое исследование молочных желез и органов малого таза, а также микроскопические и лабораторные исследования. В случае необходимости врач назначит более глубокое обследование.

Целью диспансеризации является выявление у пациентов признаков каких-либо заболеваний или патологий, которые в дальнейшем могут негативно повлиять на беременность и роды.

Более подробно об обследованиях можно узнать на сайте Воскресенской больницы. Диспансеризация будет проводиться с 8:00 до 13:00 по адресу: Больничный проезд, дом 1, акушерский корпус.

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