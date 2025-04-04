Диспансеризацию для жителей деревень в Одинцове проведут в мобильных ФАПах

Жителей, которые прикреплены к Одинцовской областной больнице, приглашают пройти диспансеризацию на базе мобильного фельдшерско-акушерский пункта. Она пройдет в апреле по всему муниципалитету.

В диспансерное обследование на базе выездного мобильного фельдшерско-акушерский пункта входят осмотр фельдшера, анкетирование, антропометрия, измерение артериального давления, анализ крови общий и биохимический. Также осуществляется запись на флюорографию и маммографию в ближайшие структурные подразделения Одинцовской больницы. При наличии показаний пациентов записывают к узким специалистам в поликлиники округа.

Диспансеризация и профилактический медицинский осмотр проходят строго натощак. При себе необходимо иметь паспорт, страховой номер индивидуального лицевого счета и полис обязательного медицинского страхования. Предварительная запись не требуется.