Диспансеризация женщин репродуктивного возраста началась в Лобне | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 16:19 Диспансеризация женщин репродуктивного возраста началась в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В женской консультации Лобненской больницы началась диспансеризация женщин репродуктивного возраста. Ее могут пройти жительницы округа от 18 до 49 лет.

Эта программа предназначена для того, чтобы женщины могли пройти обследование на выявление заболеваний или состояний, способных оказать негативное влияние на процесс зачатия, беременность, роды и послеродовой период.

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Гинеколог Мария Ворошилова рассказала, что существует множество факторов, влияющих на снижение репродуктивного здоровья, включая нездоровый и сидячий образ жизни, стресс, неизлеченные инфекции и врожденные аномалии. Женщинам Лобни предоставляется замечательная возможность проверить свое здоровье и при необходимости начать лечение. Все необходимые осмотры и исследования проводятся бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования.

Данная диспансеризация является частью национального проекта «Здравоохранение» и доступна ежедневно во всех подразделениях женской консультации и гинекологических кабинетах Лобненской больницы. Для получения более подробной информации обращайтесь на регистратуру или к своему лечащему врачу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть десять поликлиник и 12 ФАПов.

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