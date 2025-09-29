Диспансеризация в деревни Шихово пройдет в Одинцовском округе 30 сентября

Взрослое население, прикрепленное к Одинцовской областной больнице, сможет пройти диспансеризацию на базе мобильного фельдшерско-акушерского пункта в деревне Шихово. Также в этот день будет проводиться вакцинация от гриппа с применением вакцин «Флю-М» и «Совигрипп».

Диспансеризация необходима для выявления заболеваний на ранних стадиях, когда лечение может предотвратить развитие серьезных осложнений. Профилактический медицинский осмотр проходят строго натощак. При себе необходимо иметь паспорт, страховой номер индивидуального лицевого счета, полис обязательного медицинского страхования. Предварительная запись на прием не требуется.

За медицинской помощью жители округа могут обращаться в ближайшее структурное подразделение Одинцовской областной больницы в Звенигороде, на улице Герцена, дом 13.