Диспансеризация родителей в детских садах стартовала в Лобне

В городском округе Лобня началась диспансеризация родителей воспитанников детских садов. Они могут пройти обследование утром или вечером, когда приводят или забирают детей из сада.

На протяжении нескольких дней воспитатели детского сада «Чайка» в Лобне рассказывали детям о том, как важно следить за своим здоровьем. Они также предлагали воспитанникам пригласить своих пап и мам на медицинское обследование.

«Здорово было, если бы каждый год проходила бы такая акция. Потому что для работающих родителей это очень удобно», — поделилась мама одного из детей Мария Веселова.

Родителям предлагают сдать общий и биохимический анализ крови, пройти электрокардиографию, получить консультацию эндокринолога, невролога, окулиста, гинеколога и терапевта. В случае, если врачи выявляют какие-либо отклонения от нормы, они выдают направление на дополнительное обследование.

«Этот проект действительно проходит впервые на территории городского округа Лобня и, возможно, даже впервые в Московской области. Проект направлен на то, чтобы выявить на ранних стадиях хроническое неинфекционные заболевания, улучшить качество жизни трудоспособного населения, а самое главное, мы хотим, чтобы данным проектом мы провели и обследование родителей, и позволили детям правильно понимать то, насколько важно заботиться о своем здоровье в будущем», — сказала исполняющая обязанности заместителя главврача Лобненской центральной городской больницы по амбулаторно-поликлинической работе Алена Павлова.