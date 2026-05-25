Диспансеризация прошла в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске

23 мая в парке усадьбы Кривякино на Фонтанной площади прошла выездная диспансеризация для жителей Воскресенска. Обследования организовали медицинские работники поликлиники № 2 Воскресенской больницы.

Прием жителей проходил на территории парка, где был развернут медицинский павильон. Жители округа могли пройти базовую проверку состояния здоровья в удобной локации рядом с местом отдыха. Дополнительно для обследований использовали передвижной флюорографический комплекс, который регулярно выезжает на подобные выезды.

В рамках осмотра проводились анализы крови на уровень сахара и холестерина, электрокардиография, измерение артериального и внутриглазного давления, а также рост и вес. Всего на выездной площадке свое здоровье проверили 28 человек. Параллельно в рамках Единого дня диспансеризации обследования проходили в Центре здоровья и поликлинике № 6, где их прошли еще 46 жителей округа.

Следующий прием в парке усадьбы Кривякино запланирован на 6 июня. Обследования проведут с 09.00 до 12.00 в павильоне на Фонтанной площади. Для участия необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Все услуги предоставляются бесплатно.

Медики напоминают, что диспансеризация проходит в два этапа. На первом этапе оценивают общее состояние здоровья и выявляют возможные риски. При необходимости пациента направляют на дополнительные исследования.

«Такие выезды помогают людям пройти обследование без очередей и лишних затрат времени», — отметили в поликлинике № 2 Воскресенской больницы.