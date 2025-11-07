Диспансеризация пройдет в Раменском 8 ноября

Министерство здравоохранения Московской области напоминает жителям округа о возможности пройти диспансеризацию. Эта процедура будет доступна в ближайшую субботу, 8 ноября, без необходимости предварительной записи.

«Чек-ап здоровья, или диспансеризация, — это не просто формальный медицинский осмотр. Это комплекс бесплатных процедур, включающий консультации врачей, анализы и различные обследования, проводимые в поликлиниках, больницах, а иногда и в мобильных медицинских комплексах. Диспансеризацию рекомендовано проходить всем, независимо от возраста и самочувствия, даже если нет никаких жалоб или ощущений недомогания», — сообщили в администрации округа.

По результатам первого этапа, если будут выявлены факторы риска или подозрения на заболевания, врач-терапевт может направить пациента на второй этап диспансеризации. В рамках бесплатной диспансеризации жители имеют возможность пройти широкий спектр исследований: маммография, колоноскопия, электрокардиография, анализы крови, исследование щитовидной железы, а также онкологические скрининги.