Диспансеризация пройдет в Егорьевске 7 марта

В преддверии праздничных выходных жители Егорьевска смогут уделить время своему здоровью. В субботу, 7 марта, в округе пройдет масштабная акция «Единый день диспансеризации».

Профилактические осмотры будут организованы на базе поликлиники № 3 Егорьевской больницы.

«Главная цель таких осмотров — ранняя диагностика. Мы ищем скрытые признаки хронических неинфекционных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые патологии, диабет или онкология. Чем раньше обнаружена проблема, тем выше шансы на полное выздоровление или эффективный контроль состояния», — отметила заместитель главного врача по поликлинической работе Ольга Миронова.

Вместо многодневных походов по кабинетам пациенты могут пройти базовый комплекс обследований в одном месте и за минимальное время. Программа включает анкетирование для выявления факторов риска, антропометрию, измерение артериального и внутриглазного давления, экспресс-анализы крови, ЭКГ и флюорографию.