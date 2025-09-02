Диспансеризация пройдет в Егорьевске 6 сентября

В целях повышения доступности медицинской помощи и раннего выявления хронических заболеваний, Егорьевская больница приглашает жителей округа принять участие в Едином дне диспансеризации, который состоится в субботу, 6 сентября. Специалисты отмечают, что диспансеризация — это комплексное медицинское обследование, направленное на выявление факторов риска развития заболеваний, а также на раннее обнаружение хронических недугов, включая сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкологические заболевания и другие.

Ольга Миронова, заместитель главного врача по поликлинической работе Егорьевской больницы, подчеркнула значимость профилактических осмотров.

«Профилактические осмотры позволяют выявлять хронические заболевания. В том числе, на ранних стадиях. В свою очередь, это увеличивает шансы на успешное лечение», — сообщила заместитель главного врача по поликлинической работе больницы Ольга Миронова.

Диспансеризация начнется в 08:00 утра и будет проводиться в поликлиническом отделении Егорьевской больницы. Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Все обследования и консультации врачей проводятся бесплатно.