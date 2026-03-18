Диспансеризация для жителей пройдет в Солнечногорске 21 марта

Бесплатное мероприятие для совершеннолетних будет проводиться с 09:00 до 14:00 во всех поликлиниках и амбулаториях. Предварительная запись не требуется.

Для визита гражданам необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Программа включает флюорографию, маммографию, ЭКГ, цитологическую и лабораторную диагностики, а также другие процедуры.

Заместитель главы округа Ирина Тишина отметила, что медицинские учреждения оснащены передовым диагностическим оборудованием, которое позволяет выявлять заболевания на ранних, бессимптомных стадиях. По ее словам, квалифицированные врачи оперативно реагируют на любые отклонения, назначают дополнительные обследования и при необходимости подбирают курс лечения. Она подчеркнула, что своевременная забота о своем организме помогает продлить активную и полноценную жизнь.

Если отклонений не обнаружено, диспансеризацию можно пройти за одно посещение. В случае необходимости пациента направляют к узкопрофильным специалистам.

По словам заведующей отделением медицинской профилактики Екатерины Андросовой, ежегодная диагностика необходима каждому, так как на ней можно вовремя выявить злокачественные новообразования, сахарный диабет, болезни системы кровообращения и органов дыхания.

Мероприятие пройдет в центральной поликлинике в микрорайоне Рекинцо, Андреевской, Поваровской, Тимоновской, Менделеевской поликлиниках, в Ржавках, а также в Дурыкинской, Луневской, Ленинской амбулаториях и в поселке Смирновка.