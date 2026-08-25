Диспансеризация для всей семьи пройдет в Серпухове 29 августа

В поликлиническом отделении № 7 Серпуховской больницы состоится мероприятие «День семейного здоровья». Взрослые смогут пройти первый этап диспансеризации, а для детей организуют консультации педиатра и оформление справок к учебному году.

Мероприятие продлится с 09:00 до 14:00. Для взрослых предусмотрены ЭКГ, флюорография, измерение внутриглазного давления, мужчины смогут сдать анализ на ПСА (простатспецифический антиген) — важное исследование для контроля мужского здоровья.

Женская консультация приглашает женщин на комплексное обследование репродуктивного здоровья: осмотр акушера-гинеколога, мазок на флору, цитология, тестирование на вирус папилломы человека высокого онкогенного риска. При выявлении отклонений проведут УЗИ органов малого таза, молочных желез и маммографию.

Для юных пациентов организуют консультацию педиатра, оформление справок для школы, детского сада и спортивных секций, а также анализ на энтеробиоз.

Предварительная запись не требуется. Кроме обследований, каждый желающий сможет получить рекомендации по здоровому образу жизни от специалистов.