Дискуссию по миграционной политике провели в Сергиевом Посаде | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 14:47 Дискуссию по миграционной политике провели в Сергиевом Посаде Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Встречу с представителями религиозных конфессий по вопросам межнациональных отношений и традиционных семейных ценностей провели в Общественной палате Сергиево-Посадского городского округа. Дискуссию организовало Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

По словам министра Екатерины Швелидзе, круглый стол открыл серию общественных дискуссий с активистами, общественными деятелями, руководителями национально-культурных автономий, представителями муниципальных администраций на тему единства российского общества, совершенствования межнациональных отношений.

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«Всего до конца года планируем провести еще не менее семь аналогичных дискуссий», — рассказала Швелидзе.

В мероприятии приняли участие представители Сергиево-Посадского, Можайского, Рузского и Наро-Фоминского городских округов, а также Краснознаменска. Участники пришли к единому мнению — развитие добрососедских отношений должно стать главным направлением деятельности. А для этого к подобным дискуссиям необходимо привлекать и иностранцев, которые живут в Подмосковье, чтобы познакомить их с традиционными российскими культурно-нравственными ценностями, культурой, обычаями.

«Необходимо на базе каждой образовательной организации проводить встречи с учениками. Чтобы ученики встречались с представителями разных религиозных организаций, конфессий. Задавали интересующие их вопросы и знали о том, и что для каждого человека дорога открыта», — отметил заместитель местной религиозной организации мусульман рабочего поселка Тучково Рауль Сунгатулин.

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