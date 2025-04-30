Дискуссия о тенденциях в образовании прошла в Физтех-лицее имени Капицы

В технопарке Физтех-лицея имени Капицы прошла открытая дискуссия, на которой обсудили тенденции развития науки и образования в России. В мероприятии под названием «Наука и дети, студенты и молодежь: горизонты будущего» участвовали эксперты, представители власти, бизнеса и образовательных учреждений.

Встреча прошла в смешанном формате — часть участников присутствовала лично, остальные подключились онлайн. Мероприятие также посетили директор лицея Марина Машкова, заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова, ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, представители молодежных и образовательных организаций, а также представители бизнеса.

Участники подняли такие вопросы, как подготовка кадров, мотивация молодежи к исследованиям, взаимодействие между школами и другие. Особое внимание уделили поддержке талантливых школьников и студентов, а также использованию новых технологий в обучении.

Организаторами мероприятия стали Экспертно-аналитический центр «Научно-образовательная политика» и Фонд развития Физтех-школ.