Дискуссия о сохранении исторического наследия прошла в Дмитровском округе

Первый открытый круглый стол, целиком посвященный будущему объектов культурного наследия, состоялся в администрации муниципалитета. Во встрече приняли участие ВРИП главы округа Михаил Шувалов, начальник Главного управления культурного наследия Московской области Юрий Гриднев, дирекция Музея-заповедника «Дмитровский кремль» и представители общественности.

Участники обсудили планы комплексной реконструкции мемориала, который недавно передали из федеральной в муниципальную собственность. Жители предложили оснастить комплекс QR-кодами с исторической информацией, установить четкие указатели от станций Дмитров и Яхрома, а также вернуть на прежнее место сохранившуюся мозаичную стелу.

На встрече также затронули вопросы, связанные с сохранением усадеб Ольгово, Обольяниново, Храброво. Прогрессом стало заявление РЖД о планах по реконструкции вокзала в 2026 году.

Михаил Шувалов также анонсировал выездное совещание на Перемиловскую высоту для обсуждения проекта реконструкции на месте. Участники круглого стола приняли решение сделать такие встречи постоянными.

«Наша общая задача — спасти и сохранить объекты истории, культуры, архитектуры. Это наша история и хорошая возможность развивать въездной туризм округа более эффективно», — подчеркнул Михаил Шувалов.