Дискотека на льду прошла в парке Солнечногорска

«Арктический бит» — именно так назвали дискотеку на льду, которую провели в городском парке для молодежи. Мероприятие устроили благодаря губернаторскому проекту «Зима в Подмосковье». Для посетителей подготовили различные конкурсы и эстафеты.

Несмотря на формат, без торжественной церемонии не обошлось. Гостей катка в начале дискотеки приветствовала начальник отдела по молодежной политике администрации Солнечногорска Марина Гасымова.

Все, кто оказался на льду, не просто катались, а фактически танцевали на коньках под ритмичную музыку и становились частью большого веселого, стихийно образовавшегося коллектива. У парней и девушек была возможность выиграть брендированные призы в конкурсах. Согреться после танцев на льду посетителям предлагали в чайном баре.

«Мы стремимся создавать условия для того, чтобы молодежь могла не только весело проводить время, но и участвовать в полезных акциях и активностях, больше двигаться. Мы уверены, что подобные мероприятия способствуют развитию духа единства и поддержки среди молодежи. Про спорт мы, конечно, тоже не забываем», — рассказала начальник отдела по молодежной политике администрации Солнечногорска Марина Гасымова.

Также во время праздника волонтеры Молодежного центра «Возрождение» и активисты местного отдела Молодой гвардии собирали гуманитарную помощь для акции «Доброе дело — нашим защитникам». Все желающие могли принести одежду, продукты питания и другие необходимые вещи для участников специальной военной операции. Подобные мероприятия планируют проводить до конца зимнего сезона.