Дискотека на льду прошла на главном катке Солнечногорска

Ледовое мероприятие Snow Show состоялось на главном катке Солнечногорска. Для гостей шоу подготовили различные игры и эстафеты.
Специалисты молодежного центра «Возрождение» и местного отделения «Молодой Гвардии» организовали активности на льду для всех желающих — «Гигантское лимбо» и «Змейка». Активные участники получили призы от партнера мероприятия — пиццерии «Додо Пицца», фирменный мерч молодежного центра «Возрождение», а также сладкие угощения.
Директор молодежного центра «Возрождение» Евгений Кузнецов подчеркнул, что это больше, чем просто дискотека — это встреча друзей, объединяющая местную молодежь в атмосфере веселья и позитива.
«Организаторы подготовили множество интересных активностей, которые объединили ребят. Это мероприятие — прекрасный пример того, как молодежные организации могут создавать яркие и запоминающиеся события, способствующие активному времяпрепровождению подрастающего поколения», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.
В перерывах между активностями все желающие могли отдохнуть в чайном баре, который подготовили волонтеры. За музыкальное сопровождение мероприятия отвечал DJ Азиз.
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