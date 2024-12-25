Дискотека на льду прошла на главном катке Солнечногорска

Ледовое мероприятие Snow Show состоялось на главном катке Солнечногорска. Для гостей шоу подготовили различные игры и эстафеты.

Специалисты молодежного центра «Возрождение» и местного отделения «Молодой Гвардии» организовали активности на льду для всех желающих — «Гигантское лимбо» и «Змейка». Активные участники получили призы от партнера мероприятия — пиццерии «Додо Пицца», фирменный мерч молодежного центра «Возрождение», а также сладкие угощения.

Директор молодежного центра «Возрождение» Евгений Кузнецов подчеркнул, что это больше, чем просто дискотека — это встреча друзей, объединяющая местную молодежь в атмосфере веселья и позитива.