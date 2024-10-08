Дискотека для старшего поколения пройдет в парке в Лобне 12 октября

Всю неделю жителей Лобни ждут в парках города. Для людей разных возрастов будут организованы всевозможные спортивные и развлекательные мероприятия.

Студия «Стрекоза» предлагает 9 и 12 октября посетить мастер-классы в центральном парке культуры и отдыха. Они будут проходить в павильоне с 16:00 до 19:00.

В парке «Киово» также состоится творческий мастер-класс, а все желающие смогут поиграть в настольные игры.