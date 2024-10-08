Дискотека для старшего поколения пройдет в парке в Лобне 12 октября

Всю неделю жителей Лобни ждут в парках города. Для людей разных возрастов будут организованы всевозможные спортивные и развлекательные мероприятия.
Студия «Стрекоза» предлагает 9 и 12 октября посетить мастер-классы в центральном парке культуры и отдыха. Они будут проходить в павильоне с 16:00 до 19:00.
В парке «Киово» также состоится творческий мастер-класс, а все желающие смогут поиграть в настольные игры.
Дискотека в стиле ретро «Молоды душою» пройдет в центральном парке 12 октября. Вечером здесь также состоятся веселые старты и игровая программа.
13 октября в ЦПКиО будет организован праздник для любителей животных «Человек собаке друг». Гостей ждет костюмированный конкурс, творческий мастер-класс, лекция и тренинг. Также будет работать ярмарка угощений для животных «Собачье счастье» и специальная фотозона.