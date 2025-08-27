Дирекция Ногинского РДК поучаствовала во всероссийском проекте «Капитаны культуры»

В Академии «Меганом» прошел финальный этап для 126 участников из 56 регионов страны. В числе выпускников оказалась директор Ногинского РДК Дарья Борисова, которая успешно завершила обучение, направленное на совершенствование управленческих качеств и командной работы. В течение двух с половиной месяцев участники изучали различные аспекты культуры взаимопомощи и совместного достижения целей.

На финальном модуле каждый управленец представил свой проект, направленный на улучшение работы своих организаций. Дарья Олеговна отметила, что вернулась в Ногинск с новыми знаниями и идеями, готовая внедрять их в свою практику. Это будет способствовать развитию культурного сектора в Богородском округе.

Программа «Капитаны культуры» стартовала в 2024 году и уже объединила более 500 специалистов из области культуры. Участники, проявившие наибольшую инициативу, получают возможность попасть в кадровый резерв и участвовать в других проектах Министерства. В этом году Ногинский РДК стал частью пилотного проекта «Умный ДК», что подчеркивает его стремление к инновациям.