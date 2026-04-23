Директору транспортного предприятия Химок вручили областную награду
20 апреля директора муниципального предприятия «Химкиэлектротранс», заместителя председателя совета депутатов Химок Александра Васильева наградили нагрудным знаком Московского областного объединения организаций профсоюзов «За содружество». Почетную награду вручила председатель координационного совета профсоюзов городского округа Химки Ольга Степанова.
Награждение состоялось в преддверии 29-летия предприятия — его провели в рамках празднования Дня труда Московской области в выставочном комплексе «Артишок». Именно 24 апреля 1997 года в Химках запустили первое в Подмосковье регулярное троллейбусное движение. Сейчас в округе действуют три троллейбусных маршрута, которые соединяют ключевые точки города: поликлиники, школы, спортивные объекты и достопримечательности.
«Для меня это не только личная награда, но и признание работы всего коллектива предприятия. Мы ежедневно трудимся, чтобы жители города могли комфортно и безопасно добираться до необходимых локаций», — поделился Александр Васильев.
Сегодня в «Химкиэлектротранс» работают десятки жителей округа. Предприятие ежегодно обеспечивает надежные перевозки для более чем четырех миллионов пассажиров.