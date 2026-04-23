Директору транспортного предприятия Химок вручили областную награду

Награждение состоялось в преддверии 29-летия предприятия — его провели в рамках празднования Дня труда Московской области в выставочном комплексе «Артишок». Именно 24 апреля 1997 года в Химках запустили первое в Подмосковье регулярное троллейбусное движение. Сейчас в округе действуют три троллейбусных маршрута, которые соединяют ключевые точки города: поликлиники, школы, спортивные объекты и достопримечательности.

«Для меня это не только личная награда, но и признание работы всего коллектива предприятия. Мы ежедневно трудимся, чтобы жители города могли комфортно и безопасно добираться до необходимых локаций», — поделился Александр Васильев.

Сегодня в «Химкиэлектротранс» работают десятки жителей округа. Предприятие ежегодно обеспечивает надежные перевозки для более чем четырех миллионов пассажиров.