Директору семейного центра «Сергиево-Посадский» присвоили почетное звание

Фото: Министерство социального развития

Праздничное мероприятие ко Дню социального работника прошло в Доме правительства Московской области. Директору семейного центра «Сергиево-Посадский» Ирине Гусаченко присвоили почетное звание заслуженного работника социальной защиты населения Московской области.

«Ежедневно соцработники отдают частичку тепла, доброты и заботы тем, кто в этом нуждается: старикам, инвалидам, детям, которые находятся в трудной ситуации, а также семьям участников СВО и тем, кому нужна помощь», — отметила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В министерстве социального развития региона уточнили, что в праздник во всех учреждениях социальной сферы прошли чествования лучших работников.

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