Директору лицея № 14 в Жуковском присвоили звание заслуженного учителя РФ

Екатерина Шевцова после окончания Московского областного педагогического института имени Надежды Крупской в 1992 году поступила на работу в лицей и преподавала физику. В 2017 году она возглавила образовательно учреждение. Шевцова также является заслуженным работником образования Московской области.

Награду директору лицея вручили на коллегии Министерства образования Московской области, прошедшем 8 ноября.

Выпускники Жуковского лицея обучаются в ведущих вузах России — Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова, Высшей школе экономики, Московском государственном и физико-технического университете и многих других.

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