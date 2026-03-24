Директора ступинского парка культуры наградили благодарственным письмом губернатора

Сегодня директора ступинского парка культуры и отдыха Дениса Ковернякина наградили благодарственным письмом губернатора Московской области. Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских лично вручил награду за значительный вклад в развитие культуры городского округа и всего Подмосковья.

Денис Ковернякин возглавляет ступинский парк культуры и отдыха уже четыре года. За это время парк преобразился до неузнаваемости. После масштабной реконструкции, длившейся два года, здесь появились новые локации: сцены для концертов, детские и спортивные площадки, аттракционы и точки питания. В будущем планируется создание сезонного ледяного катка, расширение зоны развлечений и фудкортов.

«Самое дорогое для меня — это улыбки посетителей и позитивные отзывы», — отметил директор парка. Получение благодарности от губернатора Андрея Воробьева стало для Дениса Ковернякина большой неожиданностью.

Торжественный концерт по случаю Дня работника культуры прошел во Дворце культуры в Ступине. Здесь собрались работники ДК округа, детской школы искусств и библиотечной системы, а также ветераны сферы. С праздником их поздравили представители администрации и депутат Мособлдумы Андрей Голубев. Артисты ступинской филармонии подготовили для гостей музыкальную программу.