Директора школ Лобни приняли участие в сессии по цифровой грамотности

Областная стратегическая сессия была посвящена разработке и внедрению пилотного обязательного курса по цифровой грамотности для школьников. В мероприятии приняли участие руководители общеобразовательных учреждений Лобни во главе с исполняющей обязанности начальника управления образования Анастасией Акимовой.

На сессию приехало около 230 директоров школ Подмосковья. Главной целью проекта стало создание практических образовательных модулей, направленных на формирование у учащихся ключевых компетенций для жизни в цифровую эпоху. Особое внимание будет уделено пониманию принципов работы искусственного интеллекта, критическому анализу информации и основам цифровой гигиены и кибербезопасности.

Одним из важнейших направлений образовательной политики Московской области является обеспечение безопасной и эффективной интеграции школьников в цифровую среду. Участие делегации из Лобни в стратегической сессии стало важным шагом в реализации этой программы.