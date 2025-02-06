Директора школ и детских садов представили стратегии развития главе Лобни

Учреждения образования Лобни разработали и представили свои стратегии развития главе городского округа Анне Кротовой. В рамках этой встречи руководители школ и детских садов поделились планами на будущее и определили ключевые направления своей работы.

Одной из первых выступила Марина Трифонова, директор образовательного комплекса, в который входят школа № 3 имени Героя Советского Союза Василия Борисова и детский сад «Золотая рыбка».

«Для нас одним из приоритетных направлений является патриотическое воспитание подрастающего поколения. На базе учреждения созданы и действуют детские объединения: „Юные борисовцы“, дружина имени Борисова и совет старшеклассников», — поделилась Марина Трифонова.

Также в образовательном комплексе организован профильный IT-класс. На следующий учебный год запланировано открытие новых профилей, включая гуманитарный и предпринимательский классы.

В детском саду «Золотая рыбка» планируется сделать соляную комнату для оздоровления детей, установить интерактивную песочницу, а также приобрести набор вертикального конструирования.