Директора подмосковных МФЦ пройдут обучение по повышению компетенций

Руководители многофункциональных центров Подмосковья пройдут обучение по программе Сбербанка, направленное на развитие управленческих навыков, формирование эффективных команд и улучшение коммуникации с посетителями. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

«Обучение руководителей подмосковных офисов „Мои Документы“ проводится на регулярной основе. Данный курс поможет директорам повысить эффективность управления их командами, мотивировать сотрудников и улучшать качество обслуживания посетителей», — отметила директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

В течение месяца занятия будут проводиться в очном и онлайн-форматах. Участники курса освоят методы планирования, организации рабочего процесса, решения нестандартных задач, а также способы преодоления профессионального выгорания.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве, включающее обучение, МФЦ Московской области и Сбербанк подписали в июне 2024 года.