Директора парков Подмосковья обменялись опытом в развитии пространств

В Мытищах прошел Форум директоров парков Подмосковья. Руководители обсудили, как развивать и эффективно управлять общественными пространствами в регионе, а также поделились идеями и опытом.

На форуме говорили о развитии и обслуживании парковых территорий, а также провели открытую дискуссию. Глава «МосОблПарк» Ксения Васильева отметила, что успех парков зависит от профессиональной команды. Она также рассказала о результатах мониторинга — в числе задач: повышение доходов, улучшение инфраструктуры и удовлетворенности посетителей.

«Наша задача не только благоустраивать и создавать новые парки, но и развивать их. Форум стал отличной площадкой для обмена опытом по вопросам бизнеса, содержания и безопасности парковых зон. Участники получили важные знания, которые помогут организовать качественный отдых для посетителей подмосковных парков», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Михаил Хайкин.

Сегодня в Подмосковье 209 парков и лесопарков — в девять раз больше, чем девять лет назад. По инициативе губернатора с 2021 года реализуют программу «Парки в лесу», направленную на создание комфортных и экологичных прогулочных зон. Сейчас работают 34 таких парка.

В этом году в Московской области намерены благоустроить еще 14 парков и десять лесопарков — на части объектов работы уже подходят к завершению.