Директора Ногинской художественной школы наградили на конференции в Москве

Директору Ногинской детской художественной школы Юлии Земской присвоили звание лучшего педагога-художника 2025 года. Ее торжественно наградили на научно-практической конференции в Москве.
В Москве состоялась Ежегодная открытая научно-практическая конференция «Культурный код в контексте детского художественного творчества». Организатором выступил Центр непрерывного художественного образования имени Бориса Неменского, председателя Международного союза педагогов-художников.
В гостинице «Космос» прошло пленарное заседание, на котором эксперты обсудили важность культурного кода в художественном образовании и его влияние на воспитательные практики. Педагогам-художникам со всей страны, от Калининграда до Югры, вручили почетные знаки «Лучший педагог-художник 2025». Награду получила и директор Ногинской детской художественной школы Юлия Земская.
Участники конференции посетят дни открытых дверей в образовательных организациях Москвы, примут участие в круглых столах и творческих мастер-классах, пообщаются с педагогами из разных уголков России и зарубежья.
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