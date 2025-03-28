Директора Ногинской художественной школы наградили на конференции в Москве

Директору Ногинской детской художественной школы Юлии Земской присвоили звание лучшего педагога-художника 2025 года. Ее торжественно наградили на научно-практической конференции в Москве.

В Москве состоялась Ежегодная открытая научно-практическая конференция «Культурный код в контексте детского художественного творчества». Организатором выступил Центр непрерывного художественного образования имени Бориса Неменского, председателя Международного союза педагогов-художников.

В гостинице «Космос» прошло пленарное заседание, на котором эксперты обсудили важность культурного кода в художественном образовании и его влияние на воспитательные практики. Педагогам-художникам со всей страны, от Калининграда до Югры, вручили почетные знаки «Лучший педагог-художник 2025». Награду получила и директор Ногинской детской художественной школы Юлия Земская.