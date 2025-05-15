Директора агропредприятия из Чехова наградили грамотой Минсельхоза

По поручению главы муниципального округа Михаила Собакина, его заместитель Елена Татарчук вручила генеральному директору ООО «ФарЭльГам» Ферзи Мамедову почетную грамоту от Министерства сельского хозяйства и природопользования Московской области. Завод наградили за плодотворный труд и большой вклад в развитие агропромышленного комплекса муниципалитета.

С 2002 года предприятие производит домашние соления и эксклюзивные сыры. В 2007 году производство полностью перевели в Чехов.

Ассортимент состоит из более чем 270 видов продукции: квашеная капуста, соленья, соусы, корейские салаты, сыры и многие другие изделия. Овощи и фрукты поступают из экологически чистых регионов России: чеснок, перец, помидоры и арбузы из Южного Дагестана, огурцы, яблоки и капуста — из Тульской области. Продукция под торговой маркой «ФЭГ» представлена в крупных торговых сетях по всей стране.