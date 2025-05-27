Директор завода упаковки из Лобни побывал на встрече с президентом России

В честь Дня предпринимателя Владимир Путин провел встречу с представителями российских компаний из разных отраслей. Мероприятие посетил и генеральный директор компании АО «Упаковочные системы» из городского округа Лобня Александр Криволапов.

Руководитель завода по производству упаковки обратился к собравшимся и к президенту России с просьбой рассмотреть возможность ограничения для импорта упаковки тетрапак из азиатских стран. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников предложил провести антидемпинговое расследование в отношении поставок этого вида тары в страну.

Отметим, что компания АО «Упаковочные системы» — один из ведущих производителей упаковочного материала для производства комбинированной картонной упаковки. Предприятие основали в 2007 году, сегодня его производственная мощность составляет пять миллиардов единиц продукции в день. На заводе трудятся 292 человека. При содействии АО «Упаковочные системы» установили новые лавочки и урны в сквере 40 лет Октября, сквере Туголукова, в пешеходной зоне микрорайона Москвич, а также вблизи домов № 19 и № 23на улице Ленина.