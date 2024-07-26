Директор центра «Планерная» Элеонора Панова стала почетным гражданином Химок

Элеонора Панова живет в округе с 1979 года. Свою карьеру она начала с должности инструктора по плаванию в спортивном центре «Планетная», а затем пошла на повышение. Обязанности генерального директора Элеонора Панова исполняет уже более 20 лет.

«Я очень горжусь тем, что у меня есть возможность воплощать в жизнь проекты в этой сфере. Всегда приятно видеть результат своей работы и тех, кто стремится к здоровому образу жизни. Могу сказать точно, что „Планерная“ — это частица моей души», — отметила Элеонора Панова.

Спортивный центр «Планерная» стал центром досуга для 2,5 тысячи детей. Также он предоставляет площадку для множества турниров.

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