Директор школы в Химках получила премию губернатора Подмосковья

Руководитель «Школы равных возможностей» Аида Ойцева из Химок стала обладателем премии губернатора Подмосковья «Лучший по профессии». Заявки на конкурс подали свыше 200 человек.

Участниками стали руководители образовательных учреждений со всей Московской области. Жюри определило победителей по результатам прохождения трех этапов.

Специалисты оценивали профессиональные достижения конкурсантов, готовность работать с инновационными технологиями и проектами, использование эффективных воспитательных практик в школах и стремление расти и развиваться в своей области.

Аида Ойцева занимает место директора «Школы равных возможностей» со дня ее основания. Более шести лет она и педагоги учреждения помогают получить полноценное основное общее образование детям с ограниченными возможностями здоровья. Новые знания сегодня в школе получают свыше 100 учеников.

Каждый ребенок может рассчитывать на помощь, поддержку и индивидуальный подход в подготовке к колледжу и взрослой жизни. Дети не только занимаются по основным дисциплинам, но и учатся прикладным ремеслам: пошиву одежды, плотничеству, садоводству. Также они регулярно участвуют в региональных конкурсах и турнирах.

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