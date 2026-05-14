Директор школы № 9 Лобни вошла в резерв управленцев образования Подмосковья

13 мая директор лобненской общеобразовательной школы № 9 Ирина Кырма приняла участие в торжественной церемонии закрытия второго потока проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья». Мероприятие собрало более 300 человек.

С приветственным словом к собравшимся обратилась министр образования Московской области Ингрид Пильдес. Она отметила, что в этот раз из 188 поданных заявок отбор прошли 55 человек, 47 защитили проекты, а 41 участник прошел аттестацию на соответствие занимаемой должности руководителя и вошел в кадровый резерв Подмосковья.

В рамках церемонии были вручены сертификаты участникам, включенным в кадровый резерв и планируемым к назначению на должности руководителей общеобразовательных организаций Московской области. Директор лобненской школы Ирина Кырма получила диплом наставника за значительный вклад в систему управления образованием.

Проект «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья», организованный Министерством образования Московской области, направлен на формирование команды будущих руководителей образовательных организаций в регионе. Его цель — выявить талантливых управленцев в сфере образования, помочь им раскрыть лидерский потенциал, повысить профессиональные компетенции и войти в кадровый резерв на руководящие позиции.