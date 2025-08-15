Директор школы № 4 в Шатуре вступил в Союз писателей России

Лидер поэтов и прозаиков в Шатуре, лауреат и победитель многих региональных, всероссийских и международных премий и наград Лидия Павловна Жарова инициировала собрание членов Московской областной организации Союза писателей России. Председатель Сергей Антипов во время мероприятия вручил членский билет директору общеобразовательной школы в Шатуре Елене Козловой.

Елена Козлова — представитель местного литературного объединения «Орфей». Она печатается в литературном альманахе «Сфера притяжения», в сборниках поэзии и прозы издательства «Четыре» в Санкт-Петербурге. Он победила в конкурсе «Крепость русского слова» в рамках проекта «Цитадель современной литературы», получила премию «Ева» в номинации «Лидер» и сертификат читательского признания от региональной общественной организации «Литературное сообщество поддержки современных писателей».

Книга Елены Ивановны Козловой «По следам моей памяти» покорила читателей. В рассказах она рассуждает про милосердие и добро, о людях, живущих рядом. Она описала 18 историй про военное детство, преодоление дефицита еды, одежды, денег, а также любовь и уважение друг к другу. Книга будет полезна подросткам, родителям, педагогам, воспитателям и психологам, представителям отечественной киноиндустрии, которым не хватает ярких образов и правдивых сюжетов.

Награду независимого культурного клуба «Творчество и потенциал», которая вручается за выдающиеся достижения в области литературы, Елена Ивановна получит 6 сентября в Доме-музее Марины Цветаевой в Москве.