Директор школы из Шатуры стала одним из лучших авторов страны

В Шатурском округе жители гордятся успехами своей землячки Елены Козловой. Директор местной школы № 4 прославилась не только как педагог, но и как писатель.

Елена Козлова — опытный педагог с 48-летним стажем. За свою карьеру она прошла путь от учителя и завуча до руководителя. Почти 20 лет Елена работает директором. Ее труд отмечен высокими государственными наградами, включая знак «Трудовая доблесть России» и звание «Заслуженный работник образования Московской области».

В 2023 году Елена начала издавать свои книги. Ее дебютный сборник рассказов «По следам моей памяти» победил в трех престижных литературных конкурсах и принес ей звание «Писатель года».

Недавно вторая книга Елены «По следам моей памяти — 2» вошла в топ-30 лучших произведений России. На торжественной церемонии ей вручили памятную статуэтку.

Рассказы Елены написаны простым, теплым и человечным языком. Они посвящены семейным ценностям, любви, дружбе и доброте. Автор с трепетом пишет о судьбах детей войны, многие сюжеты автобиографичны.

В планах у Елены — создание полноценной трилогии. В будущих рассказах найдется место и трогательным воспоминаниям, и доброму юмору. Познакомиться с ее произведениями уже можно на маркетплейсах.